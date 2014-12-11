В Баку проходит конференция "СМИ Турции и Азербайджана: исторические сравнения и переход от традиционных СМИ к интернет-медиа"

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку началась международная конференция на тему: "СМИ Турции и Азербайджана: исторические сравнения и переход от традиционных СМИ к интернет-медиа".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководитель отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Али Гасанов, генеральный директор ТРТ Шенол Гёка, председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов, посол Турции в Азербайджане Алпер Джошгун, пресс-советник посольства Хамит Карадениз.

Выступивший на конференции председатель Совета прессы Афлатун Амашов сказал, что традиционные СМИ уступают свое место интернет-медиа. Он напомнил, что согласно статистике более половины населения страны получают новости с помощью интернета: "Особенностью интернет-медиа также является ее свобода. То же самое и в Турции. С 2007 года между СМИ Турции и Азербайджана установились прочные связи. В 2015 году они укрепятся еще больше. В этом аспекте мы также можем довести до мировой общественности проблему Нагорного Карабаха".

Пресс-советник посольства Турции в Азербайджане Хамит Карадениз в своем выступлении отметил, что в рамках сотрудничества информационные связи между Азербайджаном и Турцией еще больше укрепятся: "Это продолжится и в последующие годы. Надеемся, что мы извлечем выгоду из нашей совместной деятельности".

Представитель посольства сказал, что СМИ нужна свобода, но нельзя переходить границы: "Мы не должны писать все, что угодно под видом "новости". Нужно думать и об обратной стороне".