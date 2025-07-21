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Медиа-регулятор Азербайджана в I полугодии выявил 5 нарушений в работе телеканалов

Медиа-регулятор Азербайджана в I полугодии выявил 5 нарушений в работе телеканалов Медиа-регулятор Азербайджана выявил 5 нарушений в работе телеканалов с начала года
Медиа
21 июля 2025 г. 11:15
Медиа-регулятор Азербайджана в I полугодии выявил 5 нарушений в работе телеканалов

Аудиовизуальный совет Азербайджана выявил 5 фактов нарушения законодательства местными телеканалами в первом полугодии 2025 года.

Об этом сообщили в Аудиовизуальном совете в ответ на запрос Report.

Из выявленных нарушений два связаны с несоблюдением требований статьи 14 закона "О медиа" (требования к информации, распространяемой в медиа), одно — статьи 38 (право на вещание) и еще два — статьи 4.3 закона "О рекламе" (непредоставление номера лицензии рекламируемого медицинского учреждения).

К нарушителям были применены санкции в виде приостановки вещания в общей сложности 3 раза (два раза на 3 часа и один раз на 24 часа), а также вынесено 2 предупреждения.

Сообщается, что за указанный период в отношении вещателей не составлялись протоколы о штрафах.

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Версия на азербайджанском языке Son altı ayda telekanallarda 5 qanun pozuntusu faktı aşkarlanıb

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