MEDİA: В сети распространяются deepfake-заявления от имени госдеятелей Азербайджана

17:44

В ряде аккаунтов в социальных сетях от имени некоторых государственных деятелей Азербайджана распространялись заявления, сгенерированные с помощью технологии deepfake и не соответствующие действительности.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по развитию медиа (MEDİA).

Отмечается, что серия поддельных видеоматериалов, подготовленных с помощью искусственного интеллекта и распространяемых в информационной среде определенными кругами, является грубым примером манипуляции, направленной на дезориентацию общественного мнения.

"Призываем общество верить исключительно информации из официальных источников, получать сведения, выражающие официальную позицию государства, из информационных агентств страны и других профессиональных медиа-субъектов. Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на фальшивой и ложной информации, и тенденция создания контента с использованием технологий "deep fake", - подчеркивается в сообщении.