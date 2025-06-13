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MEDIA призывает не поддаваться фейковым новостям на фоне напряженности между Израилем и Ираном

MEDIA призывает не поддаваться фейковым новостям на фоне напряженности между Израилем и Ираном На фоне обострения израильско-иранских отношений в зарубежном сегменте социальных сетей распространяется недостоверная информация о том, что якобы азербайджанские военные самолеты пролетают над границей с Ираном.
Медиа
13 июня 2025 г. 14:48
MEDIA призывает не поддаваться фейковым новостям на фоне напряженности между Израилем и Ираном

На фоне обострения израильско-иранских отношений в зарубежном сегменте социальных сетей распространяется недостоверная информация о том, что якобы азербайджанские военные самолеты пролетают над границей с Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа (MEDIA).

Отмечается, что такая информация распространяется с целью манипуляций, является недостоверной и абсолютно не отражает реальность: "Мы призываем общество верить только информации, предоставленной официальными источниками, а журналистов и общественных активистов - проявлять бдительность".

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Версия на азербайджанском языке MEDİA İsrail-İran münaqişəsində saxta məlumatlara qarşı sayıq olmaqla bağlı çağırış edib

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