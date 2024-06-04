MEDIA призвало граждан не доверять ложным кампаниям от имени президента

В последние дни на электронных информационных ресурсах через гиперссылки распространяется ложная информация с целью введения граждан в заблуждение.

В последние дни на электронных информационных ресурсах через гиперссылки распространяется ложная информация с целью введения граждан в заблуждение.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA).

В фальшивом обращении от имени президента Азербайджана пользователям обещают материальную помощь, которой якобы они могут воспользоваться, пройдя регистрацию.

В агентстве заявили, что данный вид кибер-мошенничества представляет новую угрозу во всем мире.

"Мы призываем граждан Азербайджана, в том числе представителей медиа и общественных активистов, проявлять бдительность и не доверять ложным рекламным кампаниям", - говорится в сообщении.