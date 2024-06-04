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MEDIA призвало граждан не доверять ложным кампаниям от имени президента

MEDIA призвало граждан не доверять ложным кампаниям от имени президента В последние дни на электронных информационных ресурсах через гиперссылки распространяется ложная информация с целью введения граждан в заблуждение.
Медиа
4 июня 2024 г. 15:25
MEDIA призвало граждан не доверять ложным кампаниям от имени президента

В последние дни на электронных информационных ресурсах через гиперссылки распространяется ложная информация с целью введения граждан в заблуждение.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA).

В фальшивом обращении от имени президента Азербайджана пользователям обещают материальную помощь, которой якобы они могут воспользоваться, пройдя регистрацию.

В агентстве заявили, что данный вид кибер-мошенничества представляет новую угрозу во всем мире.

"Мы призываем граждан Азербайджана, в том числе представителей медиа и общественных активистов, проявлять бдительность и не доверять ложным рекламным кампаниям", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA: Prezidentin adından saxta müraciətlərlə istifadəçilərə maddi yardım vəd edilir

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