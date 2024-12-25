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MEDİA призвала журналистов не распространять недостоверные сведения об авиакатастрофе

MEDİA призвала журналистов не распространять недостоверные сведения об авиакатастрофе Агентство развития медиа (MEDİA) призвало журналистов не распространять недостоверные сведения о крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау.
Медиа
25 декабря 2024 г. 14:50
MEDİA призвала журналистов не распространять недостоверные сведения об авиакатастрофе

Агентство развития медиа (MEDİA) призвало журналистов не распространять недостоверные сведения о крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщили Report в Агентстве, в некоторых онлайн-медиа публикуются материалы, в которых выдвигаются версии о причинах крушения самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", летевшего рейсом Баку-Грозный.

Призываем субъекты медиа при распространении информации соблюдать требования закона "О медиа", воздерживаться от публикации искаженных сведений, не отражающих позицию официальных источников.

В MEDİA предупредили, что подобные действия противоречат принципам медиа-этики и могут повлечь за собой юридическую ответственность.

Агентство призвало журналистов, общественных активистов к бдительности в условиях распространения кампаний, основанных на фальшивой и ложной информации, и доверять исключительно проверенным данным из официальных источников.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA jurnalistləri təyyarə qəzası ilə bağlı yalan məlumatlar yaymamağa çağırıb

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