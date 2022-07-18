MEDIA привлечет иностранных экспертов для развития дата-журналистики

"Поставлены конкретные цели для дальнейшего повышения уровня знаний и навыков журналистов, работающих в сфере медиа в нашей стране. В настоящее время у нас есть ряд планов, связанных с развитием дата-журналистики"

"Поставлены конкретные цели для дальнейшего повышения уровня знаний и навыков журналистов, работающих в сфере медиа в нашей стране. В настоящее время у нас есть ряд планов, связанных с развитием дата-журналистики".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDIA) Ахмед Исмайлов.

По его словам, в связи с развитием дата-журналистики планируется привлечь экспертов из-за рубежа:

"Основной целью является продвижение журналистики данных в Азербайджане, развитие знаний и навыков журналистов и поддержка коммуникации данных в обществе".