О нас

MEDIA привлечет иностранных экспертов для развития дата-журналистики

MEDIA привлечет иностранных экспертов для развития дата-журналистики "Поставлены конкретные цели для дальнейшего повышения уровня знаний и навыков журналистов, работающих в сфере медиа в нашей стране. В настоящее время у нас есть ряд планов, связанных с развитием дата-журналистики"
Медиа
18 июля 2022 г. 11:49
MEDIA привлечет иностранных экспертов для развития дата-журналистики

"Поставлены конкретные цели для дальнейшего повышения уровня знаний и навыков журналистов, работающих в сфере медиа в нашей стране. В настоящее время у нас есть ряд планов, связанных с развитием дата-журналистики".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDIA) Ахмед Исмайлов.

По его словам, в связи с развитием дата-журналистики планируется привлечь экспертов из-за рубежа:

"Основной целью является продвижение журналистики данных в Азербайджане, развитие знаний и навыков журналистов и поддержка коммуникации данных в обществе".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MEDİA data jurnalistikasının inkişafı üçün xaricdən ekspertlər cəlb edəcək

Экслюзивные новости

Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi