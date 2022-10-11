О нас

MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок

MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок "После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок как от субъектов медиа, так и от журналистов".
Медиа
11 октября 2022 г. 19:23
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок

"После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок как от субъектов медиа, так и от журналистов".

Об этом сообщила Report пресс-секретарь - начальник отдела коммуникаций Агентства развития медиа (MEDİA) Саида Шафиева.

Она отметила, что в соответствии с требованиями закона "О медиа" и правил ведения Реестра медиа, одним из условий включения имени журналиста в реестр является наличие в Реестре медиа субъекта медиа, с которым он заключил трудовой договор или гражданско-правовой договор.

Пресс-секретарь подчеркнула, что нет никаких ограничений для обращения в Реестр медиа: "Это непрерывный процесс. Удостоверение журналиста выдается сроком на три года, а свидетельство о Реестре медиа будет выдаваться бессрочно".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MEDİA: "Reyestr istifadəyə verildikdən sonra müraciətlərin qəbuluna başlanılacaq"

Экслюзивные новости

MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi