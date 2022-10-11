MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок

"После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок как от субъектов медиа, так и от журналистов".

"После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок как от субъектов медиа, так и от журналистов".

Об этом сообщила Report пресс-секретарь - начальник отдела коммуникаций Агентства развития медиа (MEDİA) Саида Шафиева.

Она отметила, что в соответствии с требованиями закона "О медиа" и правил ведения Реестра медиа, одним из условий включения имени журналиста в реестр является наличие в Реестре медиа субъекта медиа, с которым он заключил трудовой договор или гражданско-правовой договор.

Пресс-секретарь подчеркнула, что нет никаких ограничений для обращения в Реестр медиа: "Это непрерывный процесс. Удостоверение журналиста выдается сроком на три года, а свидетельство о Реестре медиа будет выдаваться бессрочно".