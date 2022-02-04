Агентство развития медиа ответило на необоснованные обвинения в связи с законом "О Медиа"

Агентство развития медиа (MEDİA) ответило на ряд необоснованных претензий относительно содержания и сути законопроекта “О Медиа”, опубликованных 26 января на официальной странице Платформы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, подв

Агентство развития медиа (MEDİA) ответило на ряд необоснованных претензий относительно содержания и сути законопроекта “О Медиа”, опубликованных 26 января на официальной странице Платформы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, подведомственной Директорату демократического участия Совета Европы (Directorate of Democratic Participation) под заголовком “В Азербайджане применяются новые ограничения медиа”.

Как сообщили Report в агентстве, в связи с этим MEDİA, воспользовавшись правом ответа, направило письмо директору Директората демократического участия Совета Европы Матиасу Грудену.

В письме отмечается, что законопроект подготовлен с учетом международных обязательств Азербайджана и основан на требованиях статьи 10 Европейской конвенции “О защите прав человека и основных свобод”, предусматривающей право каждого на свободу выражения своего мнения, идея и цели проекта сформулированы в соответствии с содержанием соответствующей статьи.

Агентство довело до сведения Матиаса Грудена, что в законе установлена четкая граница между регулируемыми и нерегулируемыми видами СМИ.

В письме подчеркивается, что положения законопроекта не распространяются на социальные сети, платформы для обмена видео, интернет-телевидение, а также на блогеров и иную подобную деятельность, ни в коем случае не регулирует их деятельность.

Касательно вопроса об удостоверении журналиста, в агентстве отметили, что в соответствии с международной практикой это удостоверение будет выдаваться журналистам на добровольной основе.

"Это всего лишь удостоверение журналиста, оно не является "единым журналистским удостоверением", а документом, подтверждающим, что сведения об этом человеке действительно внесены в реестр", - говорится в письме.

Особо подчеркивается, что законопроект не накладывает никаких ограничений на журналистов, не включенных в реестр: "Журналисты могут осуществлять свою профессиональную деятельность без получения вышеупомянутого удостоверения и с использованием всех механизмов защиты, определенных новым законопроектом. Цель удостоверения журналиста – усовершенствовать механизм защиты признанных прав журналистов и расширить их деятельность в этой сфере".

В письме также отмечается, что для создания СМИ не требуется разрешения государственных органов, не налагается запрет на распространение информации, полученной из неофициальных источников.

Кроме того, для определения сферы использования или распространения секретных аудио- и видеозаписей и фотографий применялась 10-ая статья Европейской конвенции: "Соответствующая норма проекта обращает внимание не на проведение аудио-или видеозаписи, фотосъемки в отношении какого-либо лица без его ведома, а на способ осуществления этой деятельности, то есть на скрытое использование технических средств, предназначенных для получения информации. То есть для распространения какого-либо видео или фото письменного разрешения не требуется".