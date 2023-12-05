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MEDİA: Осуждаем выдворение из страны командированной в Новую Каледонию сотрудницы АЗЕРТАДЖ

MEDİA: Осуждаем выдворение из страны командированной в Новую Каледонию сотрудницы АЗЕРТАДЖ Осуждаем воспрепятствование осуществлять свою профессиональную деятельность в качестве журналиста командированной в Новую Каледонию сотруднице Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой официальными кругами этой
Медиа
5 декабря 2023 г. 21:58
MEDİA: Осуждаем выдворение из страны командированной в Новую Каледонию сотрудницы АЗЕРТАДЖ

Осуждаем воспрепятствование осуществлять свою профессиональную деятельность в качестве журналиста командированной в Новую Каледонию сотруднице Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой официальными кругами этой страны без указания законных оснований и задержание ее в отделении полиции, выдворение из страны как "нежелательного лица".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана(MEDİA).

В ведомстве отметили, что оценивают это как ограничение права журналиста на доступ к информации.

"Вмешательство в профессиональную деятельность журналистки на основании того, что она приехала из Азербайджана, и содержание под наблюдением полиции до посадки в самолет, дают основание говорить, что произошедшее является политическим заказом.

Это очередной шаг, направленный на воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, освещающих различные события во Франции, в том числе представителей азербайджанских СМИ, воспрепятствование их праву на доступ к информации грубыми и незаконными методами.

Мы требуем от международных организаций, взявших на себя достаточно широкую и серьезную миссию по оценке состояния свободы слова в мире, и НПО, специализирующихся на защите прав журналистов, выразить свое мнение по этому вопросу", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA: AZƏRTAC-ın Yeni Kaledoniyaya ezam edilmiş əməkdaşının ölkədən çıxarılmasını qınayırıq

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