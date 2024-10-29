Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) объявило очередной конкурс для журналистов.
Как сообщает Report, для участия в конкурсе необходимо подать заявку и прилагаемые документы в электронной форме через портал Агентства
Главное условие конкурса - предоставить материал, опубликованный или вышедший в эфир за последние 3 месяца до объявления конкурса.
Журналист может представить на конкурс любую свою статью по одной из следующих номинаций:
- лучший репортаж;
- лучший общественно-политический анализ;
- лучший социально-экономический анализ;
- лучшее интервью;
- лучший материал о культуре;
- лучшая колонка;
- лучшее журналистское расследование;
- лучший очерк.
Журналист также может представить на конкурс свой сюжет продолжительностью не более 5 минут, вышедший в эфире аудиовизуальных СМИ за последние 3 месяца, по одной из следующих номинаций:
- лучший общественно-политический репортаж;
- лучший экономический репортаж;
- лучший социальный репортаж;
- лучший репортаж о культуре;
- лучший спортивный репортаж.
Оценка материалов будет проводиться тремя независимыми экспертами, привлеченными MEDIA. По итогам конкурса в каждой номинации для статей будут объявлены победителями и награждены по 5 журналистов, а в каждой номинации для сюжетов - по 2 журналиста и 2 оператора.
Прием заявок на конкурс продлится до 5 ноября 2024 года. С правилами проведения индивидуального журналистского конкурса MEDİA можно ознакомиться