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MEDİA объявило очередной конкурс для журналистов

MEDİA объявило очередной конкурс для журналистов MEDİA объявило очередной конкурс для журналистов
Медиа
29 октября 2024 г. 12:45
MEDİA объявило очередной конкурс для журналистов

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) объявило очередной конкурс для журналистов.

Как сообщает Report, для участия в конкурсе необходимо подать заявку и прилагаемые документы в электронной форме через портал Агентства mib.media.gov.az.

Главное условие конкурса - предоставить материал, опубликованный или вышедший в эфир за последние 3 месяца до объявления конкурса.

Журналист может представить на конкурс любую свою статью по одной из следующих номинаций:

- лучший репортаж;

- лучший общественно-политический анализ;

- лучший социально-экономический анализ;

- лучшее интервью;

- лучший материал о культуре;

- лучшая колонка;

- лучшее журналистское расследование;

- лучший очерк.

Журналист также может представить на конкурс свой сюжет продолжительностью не более 5 минут, вышедший в эфире аудиовизуальных СМИ за последние 3 месяца, по одной из следующих номинаций:

- лучший общественно-политический репортаж;

- лучший экономический репортаж;

- лучший социальный репортаж;

- лучший репортаж о культуре;

- лучший спортивный репортаж.

Оценка материалов будет проводиться тремя независимыми экспертами, привлеченными MEDIA. По итогам конкурса в каждой номинации для статей будут объявлены победителями и награждены по 5 журналистов, а в каждой номинации для сюжетов - по 2 журналиста и 2 оператора.

Прием заявок на конкурс продлится до 5 ноября 2024 года. С правилами проведения индивидуального журналистского конкурса MEDİA можно ознакомиться по ссылке.

Правила конкурса

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Версия на азербайджанском языке MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib

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