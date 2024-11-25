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MEDİA объявило конкурс для печатных СМИ

MEDİA объявило конкурс для печатных СМИ Агентство по развитию медиа (MEDİA) объявило конкурс для поддержки общественно-политических газет, включенных в медиа-реестр.
Медиа
25 ноября 2024 г. 12:13
MEDİA объявило конкурс для печатных СМИ

Агентство по развитию медиа (MEDİA) объявило конкурс для поддержки общественно-политических газет, включенных в медиа-реестр.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, заявки на участие принимаются в электронном формате через портал mib.media.gov.az.

По результатам конкурса между агентством и победившими редакциями будет заключен договор на предоставление финансовой помощи сроком на шесть месяцев.

Газеты, издающиеся раз в неделю, получат по 5000 манатов ежемесячно, газеты, выходящие пять раз в неделю, - по 15 000 манатов ежемесячно, а веб-сайты газет могут претендовать на 3000 манатов ежемесячно (5000 манатов в первый месяц, если выражено намерение значительного обновления).

Крайний срок подачи заявок - до 18:00 2 декабря 2024 года.

С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте агентства.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA çap mediası subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib

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