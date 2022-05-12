МЕДИА обратилось с письмом к организации "Репортеры без границ"

Азербайджанское агентство по развитию СМИ направило письмо в организацию "Репортеры без границ".

Азербайджанское агентство по развитию СМИ направило письмо в организацию "Репортеры без границ" в связи ежегодным "Индексом свободы прессы" за 2022 год.

Об этом сообщили Report в агентстве.

В письме говорится, что в Азербайджане свобода СМИ и выражения мнений, являющаяся одним из важных компонентов демократического общества, полностью обеспечена в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, а развитие СМИ является приоритетом для государства.

В письме выражено сожаление, что в "Индексе свободы прессы" за 2022 год, позитивные инициативы - создание Агентства по развитию СМИ на основе соответствующего распоряжения президента Азербайджана, углубление реформ СМИ, реализация крупных проектов с участием частного сектора в сотрудничестве со СМИ, укрепление экономической независимости медиа-структур, не были учтены.

Было заявлено, что официальный сайт организации "Репортеры без границ" в 2021 году исказил информацию о журналистах, убитых армянами в Кяльбаджарском районе при исполнении служебных обязанностей, не раскрыл истинную причину и суть трагедии, создав предпосылки для использования этой информации против Азербайджана, что привело к формированию необоснованных подходов.

Мнения, высказанные руководителем отдела организации "Репортеры без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанной Кавелье в интервью "Голосу Америки" в связи со "Всемирным индексом свободы прессы 2022 года", в том числе аргументы, выдвинутые для обоснования нового рейтинга Азербайджана, являются непоследовательными и не отражают объективную реальность в сфере свободы медиа в нашей стране, отмечается в письме.

В послании вновь разъясняются соответствующие статьи закона "О медиа", подчеркивается, что никто не был арестован за журналистскую деятельность в Азербайджане.

Агентство развития медиа Азербайджана выражает надежду, что ссылка на несколько источников, в том числе источники самого Агентства, повысят объективность и точность информации и отчетов организации "Репортеры без границ".

В письме подчеркивается, что Агентство развития медиа Азербайджана готово к диалогу с организацией "Репортеры без границ", а также с другими международными организациями, работающими в сфере медиа.