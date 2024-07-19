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MEDİA и Госслужба призвали граждан не верить фейкам в соцсетях от имени президента

MEDİA и Госслужба призвали граждан не верить фейкам в соцсетях от имени президента Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) и Госслужба специальной связи и информационной безопасности призвали граждан не доверять фейкам в социальных сетях, в которых президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы призывает к участию в "инвестиционных
Медиа
19 июля 2024 г. 11:27
MEDİA и Госслужба призвали граждан не верить фейкам в соцсетях от имени президента

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) и Госслужба специальной связи и информационной безопасности призвали граждан не доверять фейкам в социальных сетях, в которых президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы призывает к участию в "инвестиционных программах".

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление ведомств.

"Материалы, распространяемые через фейковые аккаунты в социальных сетях от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и членов его семьи, где они якобы призывают граждан вкладывать средства в какую-то инвестиционную программу, являются фальсификацией", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что при подготовке материалов киберпреступники используют имитацию дизайна веб-сайта одного из информационных агентств Азербайджана, где размещают фальшивое "интервью".

"Данные материалы являются дезинформацией и частью систематических дезинформационных атак, направленных на загрязнение информационной среды нашей страны", - говорится в заявлении.

Ведомства призвали граждан доверять только информации из официальных источников.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA və Dövlət Xidməti sosial şəbəkələrdə saxta paylaşımlarla bağlı birgə açıqlama yayıb

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