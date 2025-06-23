MEDİA и Euronews запустили тренинги для журналистов

В рамках сотрудничества Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и телеканала Euronews стартовала международная обучающая программа Euronews Academy.

В рамках сотрудничества Агентства по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) и телеканала Euronews в Баку стартовала международная обучающая программа Euronews Academy.

Об этом Report сообщили в MEDİA.

На церемонии открытия исполнительный директор Euronews в Баку Фернандо Соарес отметил, что проект направлен на повышение профессиональных навыков молодых журналистов. Программа будет способствовать производству качественных и объективных новостей, добавил он.

Заместитель главы MEDİA Натиг Мамедли подчеркнул, что инициатива будет способствовать развитию местной информационной среды и передаче журналистам международного опыта.

Декан факультета журналистики БГУ Вугар Зифароглу добавил, что участие в подобных программах дает студентам возможность сочетать теорию с практикой.

В первый день тренинга мультимедийный журналист Euronews Туба Алтункая рассказала участникам о принципах сбора новостей, работе с данными в цифровой среде и фактчекинге в журналистике.

Обучение включает интерактивные лекции, практические задания, групповые дискуссии, анализ текстов и видеоматериалов.

Отметим, что тренинги продлятся до 27 июня.