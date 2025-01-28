MEDİA: Фальшивая информация является частью кампании по вмешательству в информационную среду Азербайджана

В ряде аккаунтов социальных сетей было размещено поддельное видеообращение президента Азербайджанской Республики, созданное с использованием технологии "deep-fake", также от имени Министерства иностранных дел была распространена ложная информация о крушен

В ряде аккаунтов соцсетей было размещено поддельное видеообращение президента Азербайджана, созданное с использованием технологии deep-fake, а также была распространена ложная информация о крушении пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний" вблизи Актау от имени Министерства иностранных дел.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию медиа.

Указывается, что эта недостоверная информация, полностью лишенная оснований, является частью скоординированной дезинформационной кампании, направленной на дестабилизацию информационного пространства Азербайджана.

"Призываем общественность доверять только официальным источникам информации. Напоминаем, что официальный сайт и аккаунты в социальных сетях президента Азербайджанской Республики регулярно обновляются и оперативно освещают деятельность главы государства. Аналогично, официальную позицию государства можно узнать через сайт и социальные сети Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов занимать принципиальную позицию по отношению к подобным случаям и проявлять бдительность", - говорится в заявлении.