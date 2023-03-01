Media.az исполняется 5 лет

Сегодня новостному порталу Media.az исполняется пять лет

Сегодня новостному порталу Media.az исполняется пять лет, cообщает Report.

Сайт начал функционировать 1 марта 2018 года.

Media.az работает 24 часа в сутки, публикуя новости на русском языке.

Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.

Кроме актуальных новостей, сайт публикует интервью, аналитические статьи, фото и видеоотчеты.

Благодаря четко выработанной информационной политике, активной работе в ведущих социальных сетях, Media.az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет своих коллег и желает им успехов в деятельности!