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Media.az исполняется 5 лет

Media.az исполняется 5 лет Сегодня новостному порталу Media.az исполняется пять лет
Медиа
1 марта 2023 г. 09:48
Media.az исполняется 5 лет

Сегодня новостному порталу Media.az исполняется пять лет, cообщает Report.

Сайт начал функционировать 1 марта 2018 года.

Media.az работает 24 часа в сутки, публикуя новости на русском языке.

Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.

Кроме актуальных новостей, сайт публикует интервью, аналитические статьи, фото и видеоотчеты.

Благодаря четко выработанной информационной политике, активной работе в ведущих социальных сетях, Media.az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет своих коллег и желает им успехов в деятельности!

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Версия на английском языке Media.az news portal celebrates fifth anniversary
Версия на азербайджанском языке Media.az xəbər portalı beş yaşını qeyd edir

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