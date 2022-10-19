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MEDİA, Аудиовизуальный совет и БГУ подписали Меморандум о сотрудничестве

MEDİA, Аудиовизуальный совет и БГУ подписали Меморандум о сотрудничестве 19 октября между Агентством развития медиа (MEDİA), Аудиовизуальным советом и Бакинским государственным университетом (БГУ) подписан Меморандум о сотрудничестве.
Медиа
19 октября 2022 г. 18:10
MEDİA, Аудиовизуальный совет и БГУ подписали Меморандум о сотрудничестве

19 октября между Агентством развития медиа (MEDİA), Аудиовизуальным советом и Бакинским государственным университетом (БГУ) подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, целью меморандума является укрепление и развитие сотрудничества по направлениям совместной деятельности, организация практических и теоретических занятий для студентов вузов, оказание помощи в подготовке кадров, отвечающих современным вызовам в сфере медиа.

Документ подписали исполнительный директор Агентством развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров и ректор БГУ Эльчин Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMEDİA, Audiovizual Şura və BDU arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

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