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Мазахир Панахов посетил независимый медиацентр "Выборы-2024"

Мазахир Панахов посетил независимый медиацентр "Выборы-2024" Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов посетил независимый медиацентр "Выборы-2024", который начал свою деятельность в связи с президентскими выборами.
Медиа
17 января 2024 г. 11:06
Мазахир Панахов посетил независимый медиацентр Выборы-2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов посетил независимый медиацентр "Выборы-2024", который начал свою деятельность в связи с президентскими выборами.

Как сообщает Report, ознакомившись с созданными условиями, председатель ЦИК дал необходимые рекомендации.

Было отмечено, что основной целью создания независимого медиацентра является предоставление более широких возможностей представителям местных и международных медиа, которые играют важную роль в обеспечении высокого уровня гласности и прозрачности на выборах. Центр будет оказывать им помощь во всестороннем, оперативном и объективном освещении выборов. Представители медиа могут свободно пользоваться компьютерами, телефонными и факсимильными аппаратами, в том числе бесплатным интернетом в центре, который полностью оснащен современными информационными и коммуникационными технологиями и необходимым техническим оборудованием.

Председатель ЦИК призвал журналистов использовать все возможности медиацентра. "ЦИК придает особое значение деятельности этого Центра. Потому что без медиа невозможно донести информацию о процессах не только до международной общественности, но и до нашего общества", - сказал М. Панахов.

Интернет-страница независимого медиацентра (www.secki-2024.az) регулярно предоставляет самую свежую информацию о выборах на азербайджанском, английском и русском языках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəzahir Pənahov “Seçki-2024” Müstəqil Media Mərkəzinə baxış keçirib

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