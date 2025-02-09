Маск поддержал призыв закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Американский миллиардер Илон Маск поддержал закрытие финансируемых правительством США медиа-проектов "Голос Америки" (Voice of America) и "Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty).

Американский миллиардер Илон Маск поддержал закрытие финансируемых правительством США медиа-проектов "Голос Америки" (Voice of America) и "Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty).

Как сообщает Report , предприниматель сделал репост публикации бывшего директора Национальной разведки США Рика Гренелла, который назвал эти издания "пережитком прошлого" и "наполненными ультралевыми активистами".

"Да, закройте их", - написал Маск и добавил, что Европа уже свободна, эти СМИ никто не слушает, и они "проедают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".

Гренелл обвинил "Голос Америки" и "Радио Свобода" в предвзятости, утверждая, что эти медиа-платформы превратились в площадку для радикальных левых. Хотя вопрос о целесообразности финансирования этих СМИ уже поднимался в консервативных кругах США, теперь он получил поддержку одного из самых влиятельных предпринимателей мира.

Отметим, что Гренелл является консерватором и сторонником трампизма, известен своими антимиграционными, антиглобалистскими и антилиберальными взглядами. На дипломатических должностях и в публичных заявлениях он активно критикует либеральные правительства, бюрократию и международные организации, выступая за более жесткую внешнюю политику.