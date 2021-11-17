Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей

14:27

Организация "Репортеры без границ" распространила список журналистов, убитых в 2021 году при исполнении служебных обязанностей.

Как передает Report, организация подготовила отчет в связи с представителями СМИ, убитыми в мире в этом году.

В список включены имена сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора телеканала AzTV Сираджа Абышева, подорвавшихся 4 июня 2021 года на противотанковой мине, установленной армянскими террористами на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района.

Согласно отчету, в этом году в 20 странах мира 38 журналистов были убиты при исполнении служебных обязанностей.

Магеррам Али оглы Ибрагимов родился 16 апреля 1982 года в селе Арданыш Красносельского района (Чамбаракский район махала Гейча) Армении. В 1989 году пошел в первый класс Арданышской средней школы. В 1999 году окончил среднюю школу №100 в Баку и в том же году поступил в Высший общественно-политический колледж на факультет журналистики. В 2003 году окончил высшее учебное заведение и 15 июля был призван на действительную военную службу Бинагадинским районным военным комиссариатом. 15 июля 2004 года завершил действительную военную службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

С 1 сентября 2004 года работал корреспондентом Азербайджанского государственного информационного агентства (ныне АЗЕРТАДЖ), с 16 января 2007 года - ведущим корреспондентом.

4 июня 2021 года по дороге в село Сусузлуг Кельбаджарского района погиб, подорвавшись на мине. Отец двоих детей М.Ибрагимов был похоронен 5 июня рядом с родителями на кладбище в поселке Мушфигабад Абшеронского района.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня Ибрагимов Магеррам Али оглу был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

Сирадж Абышов родился 29 августа 1989 года в городе Губадлы. С 2019 года начал работать на AzTV.

С.Абышов, у которого остался один ребенок, погиб, подорвавшись на мине 4 июня 2021 года по дороге в село Сусузлуг Кельбаджарского района.

Похоронен на Аллее шехидов в городе Сумгайыт.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня Сирадж Абышов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.