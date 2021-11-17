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Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей

Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей 14:27
Медиа
17 ноября 2021 г. 15:02
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
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Организация "Репортеры без границ" распространила список журналистов, убитых в 2021 году при исполнении служебных обязанностей.

Как передает Report, организация подготовила отчет в связи с представителями СМИ, убитыми в мире в этом году.

В список включены имена сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора телеканала AzTV Сираджа Абышева, подорвавшихся 4 июня 2021 года на противотанковой мине, установленной армянскими террористами на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района.

Согласно отчету, в этом году в 20 странах мира 38 журналистов были убиты при исполнении служебных обязанностей.

Магеррам Али оглы Ибрагимов родился 16 апреля 1982 года в селе Арданыш Красносельского района (Чамбаракский район махала Гейча) Армении. В 1989 году пошел в первый класс Арданышской средней школы. В 1999 году окончил среднюю школу №100 в Баку и в том же году поступил в Высший общественно-политический колледж на факультет журналистики. В 2003 году окончил высшее учебное заведение и 15 июля был призван на действительную военную службу Бинагадинским районным военным комиссариатом. 15 июля 2004 года завершил действительную военную службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

С 1 сентября 2004 года работал корреспондентом Азербайджанского государственного информационного агентства (ныне АЗЕРТАДЖ), с 16 января 2007 года - ведущим корреспондентом.

4 июня 2021 года по дороге в село Сусузлуг Кельбаджарского района погиб, подорвавшись на мине. Отец двоих детей М.Ибрагимов был похоронен 5 июня рядом с родителями на кладбище в поселке Мушфигабад Абшеронского района.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня Ибрагимов Магеррам Али оглу был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

Сирадж Абышов родился 29 августа 1989 года в городе Губадлы. С 2019 года начал работать на AzTV.

С.Абышов, у которого остался один ребенок, погиб, подорвавшись на мине 4 июня 2021 года по дороге в село Сусузлуг Кельбаджарского района.

Похоронен на Аллее шехидов в городе Сумгайыт.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня Сирадж Абышов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

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Версия на английском языке Maharram Ibrahimov, Siraj Abishov listed as journalists killed in line of duty
Версия на азербайджанском языке Məhərrəm İbrahimov və Sirac Abışovun adı vəzifə borcunu yerinə yetirərkən öldürülən jurnalistlərin siyahısına daxil edilib

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