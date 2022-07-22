Мафтун Аббасов: Управление госзаповедника города Шуша активно сотрудничает с медиа-структурами

"Между Управлением государственного заповедника города Шуша и медиа-структурами существует активное сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству медиа-структуры пропагандируют и освещают акты вандализма в Шуше, реставрационные и восстановительные работы

"Между Управлением государственного заповедника города Шуша и медиа-структурами существует активное сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству медиа-структуры пропагандируют и освещают акты вандализма в Шуше, реставрационные и восстановительные работы, а также местные и международные мероприятия, проводимые в городе".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов заявил на Международном медиа-форуме.

"Я высоко ценю роль СМИ в повышении авторитета нашей страны, особенно города Шуша, на международной арене, в продвижении и пропаганде ее культурного богатства. В современный период стремительного развития коммуникационных технологий большое значение имеет оперативное, объективное и профессиональное доведение до местной и международной общественности реалий Азербайджана, культурных ценностей, а также крупномасштабных реставрационных и восстановительных работ, проводимых на территориях, освобожденных от оккупации", - отметил он.