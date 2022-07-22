О нас

Мафтун Аббасов: Управление госзаповедника города Шуша активно сотрудничает с медиа-структурами

Мафтун Аббасов: Управление госзаповедника города Шуша активно сотрудничает с медиа-структурами "Между Управлением государственного заповедника города Шуша и медиа-структурами существует активное сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству медиа-структуры пропагандируют и освещают акты вандализма в Шуше, реставрационные и восстановительные работы
Медиа
22 июля 2022 г. 11:50
Мафтун Аббасов: Управление госзаповедника города Шуша активно сотрудничает с медиа-структурами

"Между Управлением государственного заповедника города Шуша и медиа-структурами существует активное сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству медиа-структуры пропагандируют и освещают акты вандализма в Шуше, реставрационные и восстановительные работы, а также местные и международные мероприятия, проводимые в городе".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов заявил на Международном медиа-форуме.

"Я высоко ценю роль СМИ в повышении авторитета нашей страны, особенно города Шуша, на международной арене, в продвижении и пропаганде ее культурного богатства. В современный период стремительного развития коммуникационных технологий большое значение имеет оперативное, объективное и профессиональное доведение до местной и международной общественности реалий Азербайджана, культурных ценностей, а также крупномасштабных реставрационных и восстановительных работ, проводимых на территориях, освобожденных от оккупации", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sədr: "Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi ilə media qurumları arasında fəal əməkdaşlıq mövcuddur"

Экслюзивные новости

Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi