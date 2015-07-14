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    Лейла Алиева включена в список самых красивых женщин Азии

    В список, составленный журналом Elle, вошли также Айшвария Рай, Фрида Пинто, королева Рания

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева включена в список 14 самых красивых женщин Азии по версии журнала "Elle".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт журнала, издание отмечает, что Лейла Алиева ведет активную общественную деятельность, являясь главой российского представительства Фонда Гейдара Алиева, и возглавляет журнал "Баку".

    Кроме Л.Алиевой, в список вошли известные индийские актрисы Айшвария Рай и Фрида Пинто, королева Иордании Рания, спортсменка Лейсан Утяшева, шейха Катара Моза и другие.

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