Ладина Хеймгартнер: Развитие искусственного интеллекта может оставить многих журналистов без работы

Из-за развития искусственного интеллекта многие журналисты в будущем будут уже не нужны.

Из-за развития искусственного интеллекта (AI) многие журналисты в будущем перестанут быть востребованными, могут оказаться без работы.

Как передает Report, об этом заявила главное исполнительное лицо Blick Group Ладина Хеймгартнер на Европейском издательском конгрессе 2023, проходящем в столице Австрии Вене.

Она отметила, что СМИ за последние 20 лет пережили в своей трансформации уже три глобальных потрясения. Первым стало появление и развитие интернета в 2000-х годах, второе - начало и развитие социальных сетей и платформ в 2010-х, третье - возникновение искусственного интеллекта уже в наше время.

"Все эти изменения значительно повлияли на рекламные доходы газет, но в целом СМИ смогли приспособиться к первым двум изменениям, связанным с социальными сетями и интернетом",- сказала она.

Сейчас речь идет о том, что после развития искусственного интеллекта многие журналисты могут стать ненужными.

"В то же время искусственный интеллект создает много неверной и непроверенной информации, что может привести к потере доверия со стороны читателей",- отметила она. Это значит, что любой контент, созданный AI, все-таки потребует последующей проверки человека - редактора, журналиста. Также все тексты, созданные с помощью искусственного интеллекта, должны иметь пометку об этом.

В этом году обсуждения на Европейском издательском конгрессе велись вокруг влияния искусственного интеллекта на развитие СМИ и возможностей использования AI, в частности для создания материалов для социальных сетей, описания фотографий. Представители многих европейских изданий рассказали о своем опыте в данном вопросе.