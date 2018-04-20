Кямран Иманов: Статьи журналистов присваивали и будут присваивать

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Статьи журналистов присваивали, присваивают и, наверняка, будут присваивать".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Агентства авторских прав Азербайджана Кямран Иманов.

По его словам, культура интеллектуальной собственности не сформирована ни у авторов статей, ни у тех, кто их присваивает:

"Для правильного восприятия новости, статьи, у людей нужно сформировать культуру интеллектуальной собственности".

К.Иманов отметил, что те, кто крадет чужую новость, в основном прибегают к возможностям интернета.

Отвечая на вопрос "Что должны делать журналисты для защиты своих прав на интеллектуальную собственность, куда обращаться, и, каков международный опыт?", К.Иманов заявил, что статьи журналистов присваиваются во всем мире:

"Это - проблема всего мира. Что касается Азербайджана, на сайте Агентства авторских прав есть вся информация на указанную тему. На сайте вы можете найти ответы на такие вопросы, как ведется борьба с этим злом в современной системе, как управляются права в интернете, что делает для этого агентство".