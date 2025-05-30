Кямран Гасанов: Нахчыван занимает важное место в формировании инфопространства Азербайджана

Кямран Гасанов: Нахчыван занимает важное место в формировании инфопространства Азербайджана

Нахчыван занимает важное место в формировании общего информационного пространства Азербайджана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил руководитель сектора по работе с медиа в Администрации президента Кямран Гасанов на конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - "MEDİAFEST-2025" в Нахчыване.

По его словам, требования цифровой эпохи, влияние искусственного интеллекта на медиа-сферу, борьба с дезинформацией и растущая роль социальных медиа требуют от журналистов более высокого профессионализма и гибкости.

"Сегодня азербайджанские медиа сталкиваются с задачей защиты интересов нашей страны не только перед внутренней аудиторией, но и в международном информационном пространстве. Это делает необходимым подготовку журналистов нового поколения, повышение медиаграмотности и применение инновационных технологий в прессе", - сказал Гасанов.

Он отметил, что в последние годы были предприняты важные шаги в интеграции нахчыванских медиа в социально-экономическое развитие республики, популяризации культурного наследия и общую медиа-стратегию страны: "Я уверен, что сегодняшнее мероприятие даст новый импульс этому процессу и дальнейшему развитию нахчыванских медиа".