О нас

Кямран Гасанов: Нахчыван занимает важное место в формировании инфопространства Азербайджана

Кямран Гасанов: Нахчыван занимает важное место в формировании инфопространства Азербайджана Кямран Гасанов: Нахчыван занимает важное место в формировании инфопространства Азербайджана
Медиа
30 мая 2025 г. 12:29
Кямран Гасанов: Нахчыван занимает важное место в формировании инфопространства Азербайджана

Нахчыван занимает важное место в формировании общего информационного пространства Азербайджана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил руководитель сектора по работе с медиа в Администрации президента Кямран Гасанов на конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - "MEDİAFEST-2025" в Нахчыване.

По его словам, требования цифровой эпохи, влияние искусственного интеллекта на медиа-сферу, борьба с дезинформацией и растущая роль социальных медиа требуют от журналистов более высокого профессионализма и гибкости.

"Сегодня азербайджанские медиа сталкиваются с задачей защиты интересов нашей страны не только перед внутренней аудиторией, но и в международном информационном пространстве. Это делает необходимым подготовку журналистов нового поколения, повышение медиаграмотности и применение инновационных технологий в прессе", - сказал Гасанов.

Он отметил, что в последние годы были предприняты важные шаги в интеграции нахчыванских медиа в социально-экономическое развитие республики, популяризации культурного наследия и общую медиа-стратегию страны: "Я уверен, что сегодняшнее мероприятие даст новый импульс этому процессу и дальнейшему развитию нахчыванских медиа".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kamran Hasanov: Nakhchivan plays key role in forming Azerbaijan's general information space
Версия на азербайджанском языке Kamran Həsənov: Naxçıvan Azərbaycanın ümumi informasiya məkanının formalaşmasında mühüm yer tutur

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi