​Кямаледдин Гейдаров: Журналисты не должны обращать внимание на некоторых людей

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Нет необходимости в ежедневных заявлениях относительно пожара на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли". Несмотря на это, министерство периодически предоставляет информацию. Мы выполняем свой долг как перед гражданами, так и перед государством".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров. Министр отметил, что некоторые люди пользуются этим по-иному: "Уверен, что эти люди смогут понять, что такое стихийное бедствие и спасение от него только тогда, когда у них проснется совесть. Их спасают люди, которые рискуют собственной жизнью. На все нужно смотреть через правильную призму. Кто-то может недолюбливать власть или же министерство по чрезвычайным ситуациям. Со временем они все поймут. В развивающемся Азербайджане подобные процессы незаметны. Журналисты также не должны обращать на них внимание".