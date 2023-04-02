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Куда и кому МИД Ирана отправлял ноту?

Куда и кому МИД Ирана отправлял ноту? Тегеран направил ноту протеста Баку из-за "оскорбительных публикаций" в азербайджанских СМИ в адрес Ирана. Более того, иранцы потребовали "выплаты компенсации" и объяснений от властей Азербайджана.
Медиа
2 апреля 2023 г. 00:07
Куда и кому МИД Ирана отправлял ноту?

Тегеран направил ноту протеста Баку из-за "оскорбительных публикаций" в азербайджанских СМИ в адрес Ирана. Более того, иранцы потребовали "выплаты компенсации" и объяснений от властей Азербайджана.

Как передает Report, в отправке "ноты" иранским МИД есть много нестыковок, свидетельствующих о том, как сильно торопятся и насколько взбешен режим мулл публикациями в азербайджанских СМИ.

Например, каким образом МИД Ирана мог отправить вчера ноту Азербайджану? По дипломатическому протоколу обмен нотами происходит лишь в рабочие дни. Была же суббота...

Кроме того, куда МИД ИРИ, собственно, отправлял ноту? Посла Азербайджана в Тегеране нет, посольство не работает. В почтовый ящик положили?

И еще, по поводу самой сути претензий: в Азербайджане, в отличие от муллократического режима Тегерана, существует плюрализм в СМИ. Более того - то, что сегодня пишется в азербайджанской прессе по тегеранскому режиму, совпадает с мнением миллионов азербайджанцев.

И напоследок, думать о публикациях азербайджанских СМИ надо было тогда, когда иранское государство и его спецслужбы запускали оскорбительные для Азербайджана телеканалы вроде Səhər TV и спонсировали базирующиеся заграницей ресурсы вроде Azad Söz.

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Версия на азербайджанском языке İran "qabaqdangəlmişlik" edir: kimdən və nəyin kompensasiyası tələb olunur?

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