О нас

Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума

Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума
Медиа
20 июля 2025 г. 11:51
Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума

Точка зрения президента Азербайджана Ильхама Алиева на текущие геополитические процессы в мире вызвала большой интерес у участников III Шушинского глобального медиафорума.

Об этом корреспонденту Report заявил руководитель отдела СМИ Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" Кубаныч Жолдошев на полях медиафорума.

"Как журналист, я был действительно впечатлен. Вчерашняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым произвела на меня сильное впечатление. Было чрезвычайно интересно услышать его мнение как о глобальных геополитических тенденциях, так и о процессе восстановления в Азербайджане после конфликта. Это был откровенный и глубокий разговор", — отметил он.

Жолдошев также подчеркнул, что его особенно поразили масштабы позитивных изменений, происходящих в Азербайджане.

"Нас искренне порадовало то, с какой скоростью и качеством ведутся восстановительные и реконструкционные работы, особенно в Карабахе. Очень приятно видеть, как братская страна стремительно развивается и преображается", — добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kubanıç Joldoşev: İlham Əliyevin geosiyasi baxışı Şuşa Forumunun iştirakçılarını heyran edib

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi