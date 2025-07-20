Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума

Кубаныч Жолдошев: Геополитическое видение Ильхама Алиева покорило участников Шушинского форума

Точка зрения президента Азербайджана Ильхама Алиева на текущие геополитические процессы в мире вызвала большой интерес у участников III Шушинского глобального медиафорума.

Об этом корреспонденту Report заявил руководитель отдела СМИ Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" Кубаныч Жолдошев на полях медиафорума.

"Как журналист, я был действительно впечатлен. Вчерашняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым произвела на меня сильное впечатление. Было чрезвычайно интересно услышать его мнение как о глобальных геополитических тенденциях, так и о процессе восстановления в Азербайджане после конфликта. Это был откровенный и глубокий разговор", — отметил он.

Жолдошев также подчеркнул, что его особенно поразили масштабы позитивных изменений, происходящих в Азербайджане.

"Нас искренне порадовало то, с какой скоростью и качеством ведутся восстановительные и реконструкционные работы, особенно в Карабахе. Очень приятно видеть, как братская страна стремительно развивается и преображается", — добавил он.