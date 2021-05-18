Кто объявит результаты голосования в "Евровидении-2021" от Азербайджана?

Сегодня и 20 мая пройдут полуфинальные этапы песенного конкурса "Евровидение"

Компания Общественного телерадиовещания (İTV) назвала имена объявляющих результаты голосования по песенному конкурсу "Евровидения-2021" от Азербайджана.

Как сказала Report пресс-секретарь İTV Айнура Асимгызы, голоса, которые участникам известного песенного конкурса присвоит жюри из нашей страны, объявят Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые 10 лет назад в 2011 году, набрав 221 балл, принесли Азербайджану первое место.

Сегодня и 20 мая пройдут полуфинальные этапы песенного конкурса "Евровидение", представительница Азербайджан Efendi выступит в первом полуфинале с песней "Мата Хари".