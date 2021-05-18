О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кто объявит результаты голосования в "Евровидении-2021" от Азербайджана?

Кто объявит результаты голосования в "Евровидении-2021" от Азербайджана? Сегодня и 20 мая пройдут полуфинальные этапы песенного конкурса "Евровидение"
Медиа
18 мая 2021 г. 09:51
Кто объявит результаты голосования в Евровидении-2021 от Азербайджана?

Компания Общественного телерадиовещания (İTV) назвала имена объявляющих результаты голосования по песенному конкурсу "Евровидения-2021" от Азербайджана.

Как сказала Report пресс-секретарь İTV Айнура Асимгызы, голоса, которые участникам известного песенного конкурса присвоит жюри из нашей страны, объявят Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые 10 лет назад в 2011 году, набрав 221 балл, принесли Азербайджану первое место.

Сегодня и 20 мая пройдут полуфинальные этапы песенного конкурса "Евровидение", представительница Азербайджан Efendi выступит в первом полуфинале с песней "Мата Хари".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Eurovision-2021”də Azərbaycandan olan səsverməni elan edəcək şəxslərin adları açıqlanıb

Другие новости из категории

Ветеран Отечественной войны получил должность в MEDİA
Ветеран Отечественной войны получил должность в MEDİA
5 мая 2021 г. 14:34
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:06
В Азербайджане около 500 журналистов прошли вакцинацию
В Азербайджане около 500 журналистов прошли вакцинацию
3 мая 2021 г. 16:31
Журналисты побывали в Азыхской пещере
ФотоЖурналисты побывали в Азыхской пещере
28 апреля 2021 г. 19:17
В Агентство развития медиа Азербайджана назначен пресс-секретарь
В Агентство развития медиа Азербайджана назначен пресс-секретарь
16 апреля 2021 г. 14:32
Скончался член Национального совета по телевидению и радио
Скончался член Национального совета по телевидению и радио
12 апреля 2021 г. 11:01
В Баку состоялась встреча ответственных представителей Тюркского совета
В Баку состоялась встреча ответственных представителей Тюркского совета
10 апреля 2021 г. 16:30
Хикмет Гаджиев встретился с главой управления Администрации президента Турции
Хикмет Гаджиев встретился с главой управления Администрации президента Турции
10 апреля 2021 г. 13:28
В Азербайджане планируется вакцинация 50-100 журналистов ежедневно
В Азербайджане планируется вакцинация 50-100 журналистов ежедневно
9 апреля 2021 г. 12:51
В Азербайджане началась вакцинация журналистов 
В Азербайджане началась вакцинация журналистов 
9 апреля 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi