Крупнейший в США издатель журналов Time Inc. объявил о массовых сокращениях

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Самый крупный издатель журналов в США и Великобритании Time Inc. заявил о массовых сокращениях в США и за границей в рамках масштабной реструктуризации. Как сообщает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal.

По данным газеты, издатель сосредотачивает свое внимание на цифровых медиа- и видеовозможностях. Издатель владеет журналами People, InStyle, Sports Illustrated. Сокращения затронут 300 сотрудников.

"Мы реорганизуем всю нашу структуру расходов", — заявил исполнительный директор Time Inc. Рич Баттиста, добавив, что речь идет не только о сокращении числа сотрудников. Следующие полгода-год будут иметь решающее значение в связи с реструктуризацией в компании, отметил он.