​Корреспондент агентства Anadolu погиб в Сирии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Корреспондент агентства Анадолу в Алеппо Салих Махмуд Лейла погиб в результате атаки террористов с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

По информации, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в селении Хирейтан, находящегося в окрестностях Алеппо, погибли 30 человек, в том числе, корреспондент агентства Анадолу, множество людей получили ранения. Раненые госпитализированы в государственную больницу в Килисе.

Отметим, что в июле этого года Салих Махмуд Лейла был ранен в районе Джемиет Эз-Захра города Алеппо и доставлен в Турцию для лечения, после чего вновь вернулся в Сирию для выполнения служебного долга.