Компании из Global Media Group успешно прошли очередной контрольный аудит

Аутсорсинговая компания Global Management, новостной канал Baku TV, новостной сайт Oxu.az и Информационное агентство Report, входящие в состав Global Media Group, успешно прошли очередной контрольный аудит.

Как сообщает Report, с 16 по 18 декабря в этих компаниях был проведен второй контрольный аудит на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества, ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента и ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

Аудит, проведенный компанией TÜV Austria Azerbaijan, был направлен на выявление и подтверждение доказательств постоянного совершенствования интегрированной системы управления в этих организациях. В ходе аудита подтверждена приверженность руководства системе, обеспечение надлежащими ресурсами и принятие решений в соответствии со стратегией организации для обеспечения соответствия, адекватности и эффективности интегрированной системы управления.

Отметим, что компании, входящие в состав Global Media Group - новостной сайт Oxu.az, Информационное агентство Report, телеканал Baku TV и аутсорсинговая компания Global Management с 2022 года обладают сертификатами по вышеуказанным стандартам.