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Компании из Global Media Group успешно прошли очередной контрольный аудит

Компании из Global Media Group успешно прошли очередной контрольный аудит
Медиа
19 декабря 2024 г. 14:32
Компании из Global Media Group успешно прошли очередной контрольный аудит

Аутсорсинговая компания Global Management, новостной канал Baku TV, новостной сайт Oxu.az и Информационное агентство Report, входящие в состав Global Media Group, успешно прошли очередной контрольный аудит.

Как сообщает Report, с 16 по 18 декабря в этих компаниях был проведен второй контрольный аудит на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества, ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента и ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

Аудит, проведенный компанией TÜV Austria Azerbaijan, был направлен на выявление и подтверждение доказательств постоянного совершенствования интегрированной системы управления в этих организациях. В ходе аудита подтверждена приверженность руководства системе, обеспечение надлежащими ресурсами и принятие решений в соответствии со стратегией организации для обеспечения соответствия, адекватности и эффективности интегрированной системы управления.

Отметим, что компании, входящие в состав Global Media Group - новостной сайт Oxu.az, Информационное агентство Report, телеканал Baku TV и аутсорсинговая компания Global Management с 2022 года обладают сертификатами по вышеуказанным стандартам.

Global Media Group - один из крупнейших медиахолдингов Азербайджана, начал свою деятельность в 2017 году. В Global Media Group входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие в Азербайджане и за рубежом. Более подробная информация доступна на сайте http://www.gmg.az/ или страницах компании в различных социальных сетях (Facebook | Instagram | LinkedIn).

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Версия на английском языке Companies within Global Media Group successfully pass regular surveillance audit
Версия на азербайджанском языке "Global Media Group"un tərkibindəki şirkətlər növbəti nəzarət auditindən uğurla keçib

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