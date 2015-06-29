"Коммерсантъ": I Европейские игры еще долго будут поводом для большой азербайджанской гордости

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Первые Европейские игры еще долго будут поводом для большой азербайджанской гордости. Азербайджан, взявшись провести Европейские игры, получил еще одну возможность показать миру мускулы, и мускулы эти оказались удивительно крепкими". Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Коммерсантъ", озаглавленной "Россия и Азербайджан выступили по-хозяйски" и посвященной закрытию I Европейских игр в Баку.

"Список несомненных азербайджанских достижений вышел довольно значительным и привлекательным. В него надо обязательно включить и сам по себе факт, что он их провел,— состязания по масштабу и цене были близки к Олимпийским играм (хотя по деньгам они стоили ощутимо меньше — 1 млрд. долларов против более 10 млрд. долларов, потраченных на Лондон-2012). При этом на подготовку к ним у страны-хозяйки было вдвое меньше времени — всего около трех лет", - говорится в статье.

Особо отмечаются запомнившиеся церемонии открытия и закрытия Игр.

Автор статьи отмечает, что "стереотипы об Азербайджане и его отношении, например, к правам человека побудили западных политиков дружно проигнорировать состязания, но западные спортсмены в них участвовали, а потом, описывая свои ощущения, говорили про "открытость" хозяев".

"Наконец, в него надо включить и собственно медальные достижения Азербайджана. Давно уже не спортивный "карлик", он, как ни крути, не имел до сих пор шанса блеснуть по-настоящему — так, чтобы быть именно вровень с элитой. А тут блеснул, завоевав в общей сложности более полусотни наград (21 из них золотая) и продемонстрировав, что под Европейские игры нарастил не только инфраструктурную мощь", - пишет "Коммерсантъ".