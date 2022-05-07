Команда Report стала победителем турнира по стрельбе

Завершился 7-ой турнир по стрельбе среди представителей СМИ, посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Завершился 7-ой турнир по стрельбе среди представителей СМИ, посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнования прошли в Сабунчинском районном филиале ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" при организации Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

В конкурсе приняли участие 14 медиа-команд, каждая из которых состояла из трех человек. Соревнования проходили в два этапа.

В итоге победителем турнира стала команда информационного агентства Report, показавшая наилучший результат. Второе место заняла команда новостного сайта Azpress, третье - информационного агентства "Səs".

Победителям были вручены кубки, медали, дипломы и денежные призы.