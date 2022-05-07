О нас
Аудио новости

Команда Report стала победителем турнира по стрельбе

Команда Report стала победителем турнира по стрельбе Завершился 7-ой турнир по стрельбе среди представителей СМИ, посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Медиа
7 мая 2022 г. 17:25
Команда Report стала победителем турнира по стрельбе

Завершился 7-ой турнир по стрельбе среди представителей СМИ, посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнования прошли в Сабунчинском районном филиале ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" при организации Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

В конкурсе приняли участие 14 медиа-команд, каждая из которых состояла из трех человек. Соревнования проходили в два этапа.

В итоге победителем турнира стала команда информационного агентства Report, показавшая наилучший результат. Второе место заняла команда новостного сайта Azpress, третье - информационного агентства "Səs".

Победителям были вручены кубки, медали, дипломы и денежные призы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un komandası atıcılıq turnirinin qalibi olub

Самое важное

Туркменский газ может попасть в Европу дешево и быстро
Туркменский газ может попасть в Европу "дешево и быстро"
7 мая 2022 г. 16:28
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
7 мая 2022 г. 16:03
В Суговушане стартовала регата Кубок президента
ФотоВ Суговушане стартовала регата "Кубок президента"
6 мая 2022 г. 11:04
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi