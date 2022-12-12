О нас

Клеветническая ложь армянских СМИ

Клеветническая ложь армянских СМИ Как мы сообщали, представители НПО Азербайджана, которые с утра проводят акцию протеста у поста российских миротворцев на дороге Шуша-Ханкенди, продолжают свою акцию.
Медиа
12 декабря 2022 г. 21:43
Клеветническая ложь армянских СМИ

Как мы сообщали, представители НПО Азербайджана, которые с утра проводят акцию протеста у поста российских миротворцев на дороге Шуша-Ханкенди, продолжают свою акцию.

Как сообщает Report, некоторые СМИ Армении намерены ввести в заблуждение международное сообщество, распространяя ложную информацию об этом в своих аккаунтах в социальных сетях.

Телеграм-канал «Баграмян 26» распространяет ложную информацию о том, что азербайджанская армия перекрыла Лачинский коридор и блокировала армянское население, проживающее на территории Азербайджана. Таким образом, безумная армянская дезинформационная сеть изображает мирную акцию гражданских организаций чуть ли не как нападение военных.

Отметим, что азербайджанская сторона не распространяла информацию о том, что в сегодняшней акции участвовали только экологи. Среди протестующих есть представители различных НПО, в том числе активисты-экологи. Как и во всем мире, среди представителей гражданского общества могут быть и бывшие военнослужащие. Однако самым позорным фактом является то, что у власти и в оппозиции в Армении находятся военные преступники.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Erməni mətbuatının böhtan xarakterli yalanları

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi