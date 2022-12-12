Клеветническая ложь армянских СМИ

Как мы сообщали, представители НПО Азербайджана, которые с утра проводят акцию протеста у поста российских миротворцев на дороге Шуша-Ханкенди, продолжают свою акцию.

Как мы сообщали, представители НПО Азербайджана, которые с утра проводят акцию протеста у поста российских миротворцев на дороге Шуша-Ханкенди, продолжают свою акцию.

Как сообщает Report, некоторые СМИ Армении намерены ввести в заблуждение международное сообщество, распространяя ложную информацию об этом в своих аккаунтах в социальных сетях.

Телеграм-канал «Баграмян 26» распространяет ложную информацию о том, что азербайджанская армия перекрыла Лачинский коридор и блокировала армянское население, проживающее на территории Азербайджана. Таким образом, безумная армянская дезинформационная сеть изображает мирную акцию гражданских организаций чуть ли не как нападение военных.

Отметим, что азербайджанская сторона не распространяла информацию о том, что в сегодняшней акции участвовали только экологи. Среди протестующих есть представители различных НПО, в том числе активисты-экологи. Как и во всем мире, среди представителей гражданского общества могут быть и бывшие военнослужащие. Однако самым позорным фактом является то, что у власти и в оппозиции в Армении находятся военные преступники.