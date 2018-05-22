Казахстанский медиаэксперт: Будущее мировой журналистики - искусственный интеллект и соцсети

Алматы. 22 мая. REPORT.AZ/ Гражданское общество в странах СНГ еще не созрело для введения платной подписки в СМИ.

Как передает Report, об этом заявил медиа-менеджер Select Communications Group Виктор Елисеев на мастер-классе "Масс-медиа в одиночку. Конвергентная журналистика в эпоху цифровых СМИ".

"Мир сегодня быстро меняется, появляются очень много новых платформ и профессий. Классическая журналистика на самом деле умирает, поэтому если кто-то думает, что это может принести ему денег в будущем, то он ошибается. Ему лучше прямо сейчас обучаться новым цифровым платформам для распространения информации", - заявил В.Елисеев.

По его словам, для современного журналиста необходимо быть постоянно в тренде.

"Однозначно будущее журналистики – это искусственный интеллект и социальные сети, необходимо постоянно работать над собой, чтобы быть впереди", - подчеркнул он.

Комментируя о введении платной подписки в СМИ в странах СНГ медиа-эксперт отметил, что на сегодня это практически невозможно, так как доля аудитории, готовая платить за подписку, крайне низка. "Гражданское общество в странах СНГ еще не созрело для этого", - добавил он.

По словам эксперта, сегодня необходимо обращаться не только к русскоязычным, но и англоязычным СМИ для верификации информации и представления более полной картинки о происходящем.