Канал NBC порвал с Трампом после его слов об иммигрантах

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Американский телеканал NBC объявил о разрыве отношений с миллиардером Дональдом Трампом из-за его замечаний, касающихся иммигрантов из Мексики, которых руководство телесети посчитало оскорбительными, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Две недели назад, когда бизнесмен заявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах президента США в следующем году, он утверждал, что из Мексики в США будто бы приезжают насильники и прочие преступники.

Теперь NBC не будет показывать конкурсы красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная", права на которые принадлежат миллиардеру.

Ранее Трамп покинул реалити-шоу "Ученик знаменитости", которое он вел, в связи со своим участием в президентскую кампанию.

Скандальный миллиардер в июне заявил, что его соперники по Республиканской партии Джеб Буш и Марко Рубио "ничего не смыслят".

Состояние Трампа оценивается в 8,5 млрд долларов.