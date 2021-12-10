Какую информацию запрещено публиковать журналистам

Определено, какую информацию запрещено распространять субъектам медиа и журналистам.
Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте "О медиа".
Субъекту медиа и журналисту запрещено:
публиковать информацию, предоставленную с условием сохранения конфиденциальности;
разглашать личность источника информации без его разрешения;
распространять информацию о предварительном расследовании без разрешения следователя, прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, или суда;
распространять копии исполнительных материалов по уголовному преследованию, составленных в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана и считающихся документально подтвержденной информацией в соответствии с законом “О доступе к информации";
распространять любую информацию о несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и потерпевших лицах без разрешения этих лиц или их законных представителей;
распространять информацию, предусмотренную в пункте 9.2 закона "О религиозном экстремизме";
злоупотреблять статьей 388 Кодекса об административных проступках.
Ответственный редактор и (или) журналист не может быть принужден к раскрытию источника информации по расследуемому и находящему в производстве суда делу за исключением случаев случаев, предусмотренных статьей 15.3 данного закона.