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Кадры с места подрыва на мине автомобиля с представителями СМИ - ВИДЕО

Кадры с места подрыва на мине автомобиля с представителями СМИ - ВИДЕО Распространились кадры с места подрыва на мине 4 июня около 11 часов автомобиля с представителями СМИ, командированными в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район.
Медиа
5 июня 2021 г. 12:18
Кадры с места подрыва на мине автомобиля с представителями СМИ - ВИДЕО

Распространились кадры с места подрыва на мине 4 июня около 11 часов автомобиля с представителями СМИ, командированными в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район.

Представляем видеокадры, полученные западным центром Report.

Кадры сняты одним из сидевших впереди лиц.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и др. статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные действия.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə jurnalistlərin minaya düşmə anı - VİDEO

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