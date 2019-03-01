Кабмин утвердил правила регистрации и использования доменного имени “az”

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Кабинет Министров Азербайджана утвердил «Правила регистрации и использования доменного имени верхнего уровня “az”» и «Список информации, включаемой в реестр доменных имён».

Как передаёт Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Изменения в данный документ могут быть внесены в соответствии с пунктом 2.6-1 «Положения о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органов исполнительной власти», утверждённого указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года (Изменения в допустимом нормативном правовом акте по согласованию с высшим государственным органом, другими заинтересованными государственными органами и юридическими лицами государства могут вноситься только после согласования с теми же государственными органами и юридическими лицами государства. Такой нормативный правовой акт должен определять порядок внесения в него изменений).