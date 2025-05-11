К 102-летию общенационального лидера сотрудник Global Media Group поднялся на вершину Гейдара

Сотрудник медиахолдинга "Global Media Group" Эльвин Солдатов совершил восхождение на вершину Гейдара в честь 102-летия со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Сотрудник медиахолдинга "Global Media Group" Эльвин Солдатов совершил восхождение на вершину Гейдара в честь 102-летия со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице Global Media Group в Facebook.

Элвин Солдатов в сопровождении проводников за примерно 3,5 часа поднялся на вершину Гейдара, расположенную на высоте 3751 метр над уровнем моря в массиве Гызылгая хребта Башдаг в системе Большого Кавказа.