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К 102-летию общенационального лидера сотрудник Global Media Group поднялся на вершину Гейдара

К 102-летию общенационального лидера сотрудник Global Media Group поднялся на вершину Гейдара Сотрудник медиахолдинга "Global Media Group" Эльвин Солдатов совершил восхождение на вершину Гейдара в честь 102-летия со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Медиа
11 мая 2025 г. 14:22
К 102-летию общенационального лидера сотрудник Global Media Group поднялся на вершину Гейдара

Сотрудник медиахолдинга "Global Media Group" Эльвин Солдатов совершил восхождение на вершину Гейдара в честь 102-летия со дня рождения общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице Global Media Group в Facebook.

Элвин Солдатов в сопровождении проводников за примерно 3,5 часа поднялся на вершину Гейдара, расположенную на высоте 3751 метр над уровнем моря в массиве Гызылгая хребта Башдаг в системе Большого Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Global Media Group” mediaholdinqin əməkdaşı “Heydər zirvəsi”nə yürüş edib

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