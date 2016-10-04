Известным журналистам вручены ордена "Шохрат"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В АЗЕРТАДЖ состоялось вручение ордена "Шохрат" заслуженным журналистам Азербайджана Эльмире Алиевой и Галине Микеладзе, награжденным распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, генеральный директор АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов, сердечно поприветствовав гостей, отметил, что государство проявляет внимание и заботу о лицах, имеющих заслуги в развитии нашей культуры.

- Мне довелось долгие годы работать с Эльмирой Алиевой – высоким профессионалом, знатоком своего дела. Ее творческий стаж исчисляется десятилетиями. Она работала собкором "Известий" - одной из ведущих газет Советского Союза. Ее очерки были не только летописью трудовых будней страны, но и знакомили читателей с деятелями науки и культуры Азербайджана. Где бы она ни работала, ее везде ценили за талант, опыт, способность представить народ и страну.

Эльмира Алиева и Галина Микеладзе - живые классики азербайджанской печати, они всегда были примером, у них всегда было чему учиться молодым журналистам. Каждый из них имеет свой неповторимый стиль, умение осветить событие, заинтересовать читателя. Они из тех, кто создавал летопись нашей страны, - сказал А.Асланов.

Выступавшие сотрудники АЗЕРТАДЖ отметили, что за свою трудовую деятельность Эльмира Алиева и Галина Микеладзе создали, по сути, настоящую энциклопедию культурной и духовной жизни страны, в том числе, и периода обретения независимости. Каждая из них выпустила несколько книг, в которые вошли их статьи разных лет. Эти книги дают отчетливое представление о масштабе их публицистического таланта, широте и глубине проникновения в тему, специфике подхода к материалу.

Книга Г.Микеладзе "Балет Азербайджана" - единственное и уникальное в своем роде издание, посвященное этому виду искусства Азербайджана с момента его становления и до наших дней.

А недавно Эльмира Алиева выпустила свою новую книгу "О себе и о времени", в которой вся ее творческая жизнь, интересные встречи, страны, где ей довелось побывать.

Помимо профессионализма и увлеченности своим делом, в этих маститых журналистах подкупают душевная молодость и энергия, неподдельный интерес к жизни и людям. Они и сегодня пишут много и интересно.

Затем Э.Алиевой и Г.Микеладзе были вручены ордена "Шохрат" и удостоверения этой высокой государственной награды, которой они были удостоены согласно распоряжениям президента страны.

В заключение Э.Алиева и Г.Микеладзе выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу и высокую оценку их деятельности.