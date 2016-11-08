Известный журналист получил должность

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Известный журналист Эльвин Ширинли назначен заведующим сектором по связям с общественностью центров ABAD (Центры поддержки семейного бизнеса).

В заявлении Report Э.Ширинли подтвердил данную информацию.

Его деятельность будет направлена на информирование населения об ABAD и налаживание связей со СМИ.

Напомним, что указом президент Ильхама Алиева от 23 сентября 2016 года при Госагентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики было создано юридическое лицо публичного права ABAD. Структура будет служить обеспечению активного участия граждан в социально-экономическом развитии страны, поддержке деятельности хозяйств, опирающихся на семейный труд, стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, созданию дополнительных возможностей для повышения занятости населения.