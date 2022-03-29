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Известный юрист призвал закрыть пропагандистские СМИ России в Азербайджане

Известный юрист призвал закрыть пропагандистские СМИ России в Азербайджане "Пропагандистские СМИ, финансируемые российским государством, должны быть запрещены в Азербайджане".
Медиа
29 марта 2022 г. 15:18
Известный юрист призвал закрыть пропагандистские СМИ России в Азербайджане

"Пропагандистские СМИ, финансируемые российским государством, должны быть запрещены в Азербайджане".

Об этом Report сообщил юрист Алескер Мамедли.

По его словам, различные российские телеканалы систематически искажают азербайджанские реалии: “Несколько лет назад, когда я критиковал одно из решений Национального совета по телевидению и радио, касающееся деятельности российских государственных каналов в Азербайджане, говорил и об этом. В то время совет рекомендовал вещание 110 российских каналов по кабельному телевидению в Азербайджане. Подавляющее большинство этих каналов также занимается агрессивной и антиазербайджанской пропагандой. Будь то каналы "Первый" или "Россия 24". Различные российские телеканалы систематически искажают азербайджанские реалии, распространяют передачи в поддержку армян, оккупантов и сепаратистов. К сожалению, в тот период официальные структуры приняли решение, противоречащее интересам Азербайджана. И это достаточно серьезная проблема, которая фактически угрожает информационной безопасности Азербайджана”.

Юрист считает, что русскоязычные каналы ведут к распространению в нашей стране пророссийской пропаганды: “Мы фактически опоздали. Надо было давно сделать упреждающий шаг. Конечно, я принимаю концепцию свободы доступа к информации. Пусть каждый смотрит то, что хочет по интернету или кабельному ТВ. Однако вещатели, использующие лицензированные государством ресурсы, не должны позволять подобному типу пропагандистским ресурсам свободно вещать в Азербайджане”.

А.Мамедли сказал, что распространение такого рода пропагандистских СМИ в Азербайджане должно быть запрещено.

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Версия на английском языке Renowned media lawyer calls for closure of Russian propaganda media in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tanınmış hüquqşünas Rusiyanın Azərbaycandakı təbliğat KİV-lərini bağlamağa çağırıb

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