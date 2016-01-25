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    Известный ведущий ​ATV подал жалобу в связи с судебным решением в отношении ANS

    Заседание назначено на 28 января

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Судебная тяжба между известным телеведущим независимой телерадиокомпании Azad Azərbaycan (ATV) Илькином Гасани и телекомпанией ANS продолжится в Бакинском апелляционном суде. 

    Как сообщает Report, апелляционная жалоба будет рассмотрена 28 января под председательством судьи Джамили Сафиевой. 

    Отметим, что летом 2015 года Илькин Гасани написал на странице Facebook оскорбительные комментарии в адрес телеканала ANS.  Из-за этого статуса компания ANS подала в суд на ведущего и выдвинула требование о возмещении материального и морального ущерба в результате нарушения субъективных прав организации и ее сотрудников. 

    Насиминский районный суд частично удовлетворил жалобу. И.Гасани в соцсетях попросил прощения у телекомпании ANS. Однако не согласившись с решением, телеведущий обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд

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