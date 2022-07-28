Известный арт-журналист встретилась со студентами Медиа-школы Report

Во время встречи со студентами Медиа-школы Report известный арт-журналист, блогер Франгиз Агаларова призналась, что арт-журналистику выбрала сознательно.

Во время встречи со студентами Медиа-школы Report известный арт-журналист, блогер Франгиз Агаларова призналась, что арт-журналистику выбрала сознательно.

«Я выбрала сферу арт-журналистики еще не зная, что это такое. В 18 лет я переехала из России в Азербайджан. Я ничего не знала о стране, не знала языка, не умела читать и писать на азербайджанском. Начала учить язык и постепенно узнавала страну. Так как я много чего не знала, работать журналистом было очень сложно. Тогда решила писать про культуру, так как посчитала эту сферу легче остальных».

Как передает Report, Ф. Агаларова поняла, что арт-журналистика довольно сложная сфера.

«Я думала, что работать в сфере культуры будет легко, но даже если бы я выбрала экономику, то не столкнулась бы с таким количеством трудностей. Я нашла бы нескольких экспертов, держала бы с ними связь, и было бы очень просто. В арт-журналистике же существует множество направлений. Вы должны знать все виды искусства. Вы должны быть кинокритиком, музыковедом и литературным критиком. Арт-журналист должен во всем этом разбираться».

Франгиз Агаларова родилась в 1994 году в Азербайджане. В 2016 году окончила факультет филологии Самарского Государственного Социально-Педагогического Университета, также окончила Step IT Academy в Баку. Работала в «525-й газете», газетах «Каспий», «Эхо», «Зеркало». В настоящее время является выпускающим редактором сайта Day.az. Автор подкаста Odinokimdoma.art, а также сайта о журналистике True-journalism.com. В соцсетях известна под псевдонимом Sofiya Frank.