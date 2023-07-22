Известные представители СМИ Азербайджана высказались о современном состоянии прессы

12:45 Ряд известных представителей СМИ Азербайджана поделились своими взглядами об историческом пути и нынешнем состоянии прессы страны. Как сообщает Report, заслуженный журналист Гулу Магеррамли сказал "АЗЕРТАДЖ", что сейчас газеты не могут выполнять т

Ряд известных представителей СМИ Азербайджана поделились своими взглядами об историческом пути и нынешнем состоянии прессы страны.

Как сообщает Report, заслуженный журналист Гулу Магеррамли сказал "АЗЕРТАДЖ", что сейчас газеты не могут выполнять те функции, которые выполняли 50 и даже 20 лет назад.

По его словам, сегодня газета отказывается от претензий на оперативность и публикует больше аналитических статей: "На вопросы "когда", "где" отвечают интернет-СМИ, а вопрос "почему" и "как" остается за газетой".

Руководитель радио ASAN Эмин Мусави отметил, что цифровые СМИ получили большое развитие, но радио продолжает сохранять свою актуальность.

По словам заместителя директора департамента новостей ITV Натига Абдуллаева, основная миссия любого СМИ - просвещение, информирование, а иногда и донесение до аудитории определенной информации в виде анализа: "Конечно, у телевидения есть свои правила и требования, которые заключаются в том, чтобы отдавать большее предпочтение картинке".

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев подчеркнул, что информагентства с самого первого дня своего существования считаются источником первичной информации. По его словам, подтверждением тому является мировой опыт: "Следовательно, именно мы первыми передаем информацию обществу. Другие СМИ, опираясь на нашу информацию, перерабатывают ее и доносят до общества с некоторыми дополнениями".