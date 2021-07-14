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Известное украинское информагентство изучает вопрос открытия бюро в Азербайджане

Известное украинское информагентство изучает вопрос открытия бюро в Азербайджане На международной арене Украина и Азербайджан начинают новые этапы сотрудничества в информационной сфере.
Медиа
14 июля 2021 г. 15:00
Известное украинское информагентство изучает вопрос открытия бюро в Азербайджане

Украина и Азербайджан начинают новый этап сотрудничества в информационной сфере.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ), об этом было заявлено в Киеве в головном офисе известного украинского медиа-агентства "УНИАН" (Украинское независимое информационное агентство) на встрече руководителя агентства Михаила Ганницкого с председателем ОДАУ, сопредседателем Рады азербайджанцев Украины, доктором юридических наук Хикметом Джавадовым.

В ходе встречи Х.Джавадов рассказал о деятельности диаспоры на фоне возросшей в последнее время активности в информационной сфере между двумя странами, а также о важности совместных усилий СМИ двух стран в борьбе с дезинформацией.

В этой связи глава диаспоры отметил актуальность "Украино-азербайджанской международной медиа платформы", которую планируется создать.

Отметив, что они постоянно внимательно следят за азербайджанскими СМИ и заинтересованы в развитии сотрудничества с азербайджанскими коллегами, М.Ганницкий добавил, что Украина и Азербайджан постоянно поддерживают друг друга на международной арене, интересы стран во многом совпадают:

"Перед нашими странами, в последние годы, стоят общие вызовы в информационном пространстве. В связи с этим важно, чтобы СМИ двух стран также активно сотрудничали. Прессе предстоит многое сделать, в частности, для противодействия враждебной пропаганде".

Глава УНИАН также сообщил, что украинское информационное агентство изучает вопрос об открытии регионального бюро в Азербайджане.

М.Ганницкий также подчеркнул важность проведения совместного заседания представителей прессы двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın nüfuzlu informasiya agentliyi Azərbaycanda büro aça bilər
Версия на английском языке Famous Ukrainian information agency eyes opening bureau in Azerbaijan

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