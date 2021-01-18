Изменены частоты некоторых радиостанций

В ходе бесед с вещателями была объяснена важность фильтра гармоник для снижения помех, даны советы по их применению.

Составлен список всех действующих в Азербайджане FM-радиовещателей и выявлено, что некоторые вещатели не имеют фильтра гармоник.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио за 2020 год. В ходе бесед с вещателями была объяснена важность фильтра гармоник для снижения помех, даны советы по их применению.

Было отмечено, что для уменьшения помех в FM-радиовещании изменены частоты "Media FM" через Дашкесанский телерадиовещательную станцию, "Radio Antenn" через Ройлинскую телерадиовещательную станцию.