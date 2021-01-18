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Изменены частоты некоторых радиостанций 

Изменены частоты некоторых радиостанций  В ходе бесед с вещателями была объяснена важность фильтра гармоник для снижения помех, даны советы по их применению.
Медиа
18 января 2021 г. 16:27
Изменены частоты некоторых радиостанций 

Составлен список всех действующих в Азербайджане FM-радиовещателей и выявлено, что некоторые вещатели не имеют фильтра гармоник.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио за 2020 год. В ходе бесед с вещателями была объяснена важность фильтра гармоник для снижения помех, даны советы по их применению.

Было отмечено, что для уменьшения помех в FM-радиовещании изменены частоты "Media FM" через Дашкесанский телерадиовещательную станцию, "Radio Antenn" через Ройлинскую телерадиовещательную станцию.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi radio-televiziya yayım stansiyalarından tezliklər dəyişdirilib

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